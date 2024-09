Al zes illegale puppy’s in beslag genomen bij straatverkopers in Rotterdam

Het wordt een steeds groter probleem: straatverkopers die illegale puppy's bij zich hebben. In Rotterdam zijn al zes honden in beslag genomen, meldt politie Rotterdam Basisteam IJsselland op Instagram.

Uit onderzoek bleek dat de dieren te jong naar Nederland waren gebracht en niet voldeden aan de juiste vaccinatie-eisen. De puppy’s hadden niet de vereiste bloedtesten ondergaan, iets wat verplicht is bij honden uit landen met een hoog risico, zoals Roemenië.

In Eersel was jarenlang een illegale hondenfokker actief. Vorig jaar werden daar honderden verwaarloosde honden in beslag genomen:

1:49 Het is zover: NVWA haalt alle honden weg bij horrorfokker in Eersel

Illegaal

De puppy’s waren bij aankomst in Nederland ook niet geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wat wettelijk verplicht is. "Gezien dit een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid, zijn de puppy’s in overleg met de Officier van Justitie in beslag genomen", staat er op Instagram.

De politie in Rotterdam nam donderdag nog twee pups in beslag. De eerste bij winkelcentrum de Koperwiek en de tweede bij winkelcentrum Picassopassage. In totaal gaat het nu om zes puppy's die vanwege dezelfde praktijken in beslag zijn genomen.

Als de gezondheid van de puppy's volledig hersteld is, worden ze in quarantaine geplaatst. Daarna worden ze herplaatst.

Groter probleem

De politie meldt dat straatverkopers met puppy's een steeds groter probleem vormen in de regio. Vaak hebben de verkopers om de paar maanden een andere puppy bij zich. "Tot nu toe zijn alle puppy’s bij controle niet in orde qua papieren en/of qua gezondheid."

De politie roept mensen op om melding te maken bij 114 als ze straatverkopers met een pup zien.