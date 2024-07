Praktijken huisartsenketen Co-Med 'tot nader order' gesloten

Yaika Schurer uit Anna Paulowna is de dupe van overvolle huisartsenpraktijken. In april sloot een Co-Med-praktijk bij haar in de buurt. Hierdoor moest zij, moeder van een kind van drie maanden, terug naar haar oude huisarts in Texel voor een huisartsbezoekje. In de video hierboven vertelt ze erover.