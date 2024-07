Na zoveelste melding van verward gedrag is burgemeester Zoetermeer er klaar mee: 'Aanpak moet bij de zorg'

De burgemeester van Zoetermeer, Michel Bezuijen, is er helemaal klaar mee: de aanpak van mensen met 'onbegrepen gedrag', oftewel verwarde personen. 5 mei was het weer raak in de stad: een verwarde man zwaaide met een mes en uiteindelijk moest een arrestatieteam hem wegvoeren. Bezuijen stelt voor om van een "veiligheidsvraagstuk naar een zorgvraagstuk" te gaan.

Het aantal meldingen van overlast waarbij mensen met onbegrepen bedrag betrokken zijn, neemt de laatste jaren toe, laat de politie weten aan Hart van Nederland. De politie maakt zich grote zorgen om de mensen die dreigen af te glijden en de mensen van wie het gedrag veel impact heeft op de omgeving.

In Zoetermeer was het in 2022 1069 keer raak, en in 2023 967 keer. Het gaat daarbij om meldingen van verward gedrag.

Zorgvraag

Voor de burgemeester is met die toename in combinatie met de schaarse politiecapaciteit de maat nu vol: "We moeten echt van een veiligheidsvraagstuk naar een zorgvraagstuk. Dat betekent dat de zorg beter moet worden voorbereid op deze vraagstukken zodat dit soort meldingen op de lange termijn weer teruglopen," laat hij aan Hart van Nederland weten.

De burgemeester beaamt dat de zorgcapaciteit nu ook geen ruimte heeft, maar benadrukt dat dit wel veranderd moet worden: "Doordat het aantal meldingen via de politie wordt geregistreerd, vreet het ook gewoon veel politiecapaciteit. Dat is zonde."

Meelopen met de politie

Eerder liep er wel eens een zorgmedewerker mee bij de politie, maar dat is niet effectief, laat voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom weten aan Hart van Nederland. "Die oplossing is geprobeerd, maar daarbij bleek dat de ggz-medewerker daar 95 procent van de tijd niks te doen had."

Volgens Peetoom is zorg op maat nodig. "Het zijn niet altijd ggz-problemen die de oorzaak zijn van het verwarde gedrag. En die oorzaak moet je wel weten om mensen de goede hulp te kunnen bieden."

Ook Bezuijen is van mening dat het niet de juiste oplossing is om een zorgmedewerker mee te laten lopen met de politie. "Dat betekent dat een zorgmedewerker nog steeds met de politie meedraait en de persoon in kwestie mee moet naar het bureau." Bezuijen roept daarom op dat het aantal meldingen niet meer bij de politie terecht moeten komen, maar bij de zorg.

De politie wil zich blijven inzetten om samen met gemeenten en zorginstellingen te investeren in het voorkomen van ernstig leed en het vroeg signaleren ervan.