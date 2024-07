Honderden mensen onderweg naar Den Haag voor mars om behoud Limburgs ziekenhuis

Naar schatting lopen zaterdagmiddag honderden mensen uit Heerlen en omgeving mee in een tocht door Den Haag voor het behoud van het hele ziekenhuis Zuyderland in de Limburgse stad. Onder anderen burgemeesters, raadsleden, vakbondsvertegenwoordigers en huisartsen uit de regio sluiten zich volgens de organisatoren aan bij de demonstratieve reis. Ze willen bereiken dat ook geboortezorg, ic en spoedeisende hulp gegarandeerd blijven in het ziekenhuis.

Dat bedient een groot gebied met zo'n 300.000 inwoners die vaak ouder zijn en minder welvarend en daardoor mogelijk ook minder gezond. Het hospitaal moet echter reorganiseren, vooral door tekort aan personeel.

De intensive care van Heerlen zou bijvoorbeeld naar Sittard-Geleen worden verplaatst, waardoor minder ingrepen en behandelingen in Heerlen mogelijk worden.

Honderden mensen op de been

De organisatoren van de als "mars" aangekondigde demonstratie hebben zestien bussen gehuurd, waaronder een paar voor rolstoelers. "In totaal hebben we voor achthonderd mensen plaats", aldus medeorganiserend raadslid van Heerlen Timoer Reijnders.

De mars begint pas in Den Haag en eindigt rond het middaguur in de buurt van het Binnenhof. De demonstranten verwachten daar te praten met de landelijke politici Frans Timmermans (PvdA-GL), Henri Bontebal (CDA), Jimmy Dijk (SP), een vertegenwoordiger van de PVV en demissionair gezondheidsminister Pia Dijkstra.

Reijnders zegt dat veel steun is ondervonden uit politiek Den Haag. Maar de demonstranten willen concrete actie zien voor het behoud, want de ontwikkelingen in het Zuyderland gaan volgens het raadslid nog steeds de verkeerde kant op.

