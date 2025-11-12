Terug

Zorgen om bussen van Qbuzz van Chinese fabrikant, volgens Zuid-Holland niet nodig

Verkeer

Vandaag, 22:13

Vervoersbedrijf QBuzz rijdt in de provincie Zuid-Holland met tientallen bussen van een Chinese fabrikant. Nu zijn er zorgen ontstaan binnen het provinciebestuur over de veiligheid van de bussen. Uit Noors onderzoek zou blijken dat de fabrikant op afstand toegang heeft tot de digitale systemen van het vervoersmiddel.

Vervoersbedrijf Qbuzz gebruikt in de regio rond Leiden vijftig bussen van Yutong, over een paar weken komen daar ruim zestig Chinese bussen bij. Volgens een Noors ov-bedrijf zou Yutong, het Chinese bedrijf, de bussen op afstand kunnen stoppen of onbruikbaar maken.

Geen zorgen

Volgens gedeputeerde Frederik Zevenbergen van openbaar vervoer, zijn die zorgen nergens voor nodig. "Een rijdende bus op afstand besturen of stilzetten kan niet. Je kunt wel de software updaten." Daarnaast zou Yutong een beursgenoteerd bedrijf zijn, dat 50.000 bussen per jaar levert. Als zou blijken dat er iets mis zou zijn, zouden er geen bussen meer verkocht worden aldus Zevenbergen.

Wel loopt er bij het landelijke ministerie een onderzoek naar cyberrisico's bij elektrische voertuigen. Daarin wordt de Chinese software wel meegenomen.

Door ANP

