Zwaargewonde bij ongeluk A20, fles cognac en lachgas in voertuig aangetroffen

Verkeer

Vandaag, 11:32 - Update: 10 minuten geleden

Op de A20 is zondagochtend een automobilist zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Na het ongeluk vatte zijn auto vlam. Het slachtoffer is door andere automobilisten uit het voertuig bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand tegen de betonnen verkeersscheiding, waarna het voertuig in brand vloog. Politie, brandweer en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse.

Drank en lachgas

De A20 richting Gouda is tussen knooppunt Kethelplein en Schiedam volledig afgesloten, terwijl het voertuig wordt geruimd. Omdat ook brokstukken op de andere rijbaan terechtkwamen, zijn hier drie rijstroken afgesloten. Verkeer richting Den Haag en Utrecht wordt voorlopig omgeleid.

In de gehavende auto van het slachtoffer werd een fles cognac en een lachgascilinder aangetroffen. De politie doet nader onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

