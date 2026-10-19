Calandbrug opnieuw afgesloten door storing, oorzaak onbekend

De Calandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is maandag opnieuw afgesloten door een storing. De brug staat half open en kan niet meer volledig dicht. Daardoor kunnen zowel automobilisten als schepen er niet langs. Hoelang de afsluiting gaat duren, is nog niet duidelijk.

De problemen begonnen maandagochtend. Volgens ProRail zit de storing mogelijk in een van de vier pijlers waarop de brug rust. Monteurs en een aannemer onderzoeken maandagmiddag wat er precies aan de hand is.

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Verkeer moet omrijden

Zolang de storing niet is opgelost, blijft de brug afgesloten voor wegverkeer. Ook schepen kunnen niet onder de brug doorvaren.

ProRail kan nog niet zeggen wanneer de brug weer opengaat. Dat hangt af van de oorzaak van de storing, die nog moet worden vastgesteld.

Eerder deze maand ook problemen

Het is niet de eerste keer deze maand dat de Calandbrug problemen heeft. Eerder was de brug al enkele dagen afgesloten voor wegverkeer door een storing met lasers die verkeerde metingen doorgaven.

De Calandbrug is een voormalige spoorbrug en valt daarom nog altijd onder het beheer van ProRail.