Grote hinder op wegen rond Rotterdam dit weekend, 'pak liever het ov'

Verkeer

Vandaag, 11:02

Automobilisten in Zuid-Holland moeten dit weekend rekening houden met flinke vertragingen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, de A16 bij het Terbregseplein en Ridderkerk en de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven grootschalige wegwerkzaamheden plaatsvinden.

Vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur worden de wegen aangepakt. De extra reistijd kan volgens Rijkswaterstaat oplopen tot een uur of zelfs meer.

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid via de A4 en A20 richting Rotterdam en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de auto te pakken als het echt niet anders kan. Wie de mogelijkheid heeft, kan beter kiezen voor het openbaar vervoer.

De afgelopen weekenden stond het verkeer in en rond Rotterdam al muurvast door werkzaamheden aan de A16 bij het Terbregseplein en de Van Brienenoordbrug.

Werkzaamheden gaan door

Ook na komend weekend gaan de werkzaamheden door. Maandag 6 oktober wordt de nieuwe snelweg A16 Rotterdam opengesteld in de richting van Dordrecht en Breda. In de periode van 24 tot en met 27 oktober gaan de A13 en A16 nog een weekend dicht om ook richting Delft en Den Haag de aansluiting met de A16 Rotterdam te maken. Op 27 oktober wordt de nieuwe A16 Rotterdam dan opengesteld voor verkeer in die rijrichting.

Het groot onderhoud op de A16 tussen Terbregseplein en Ridderkerk en het onderhoud op de N11 gaan de komende tijd nog door met diverse weekendafsluitingen.

Door ANP

