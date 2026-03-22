ZIEN: Schip met enorme havenkranen vaart binnen op de Maasvlakte

De enorme Zhen Hua 27 is aangekomen op de Maasvlakte met een bijzondere lading aan boord: diepzeekranen voor APM Terminals. Het gigantische transportschip is 234 meter lang en 43 meter breed en staat bekend om het vervoeren van dit soort indrukwekkende constructies.

Het schip ligt de komende dagen afgemeerd aan de nieuwe kade, waar de kranen worden gelost. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Daarna vertrekt de Zhen Hua 27 weer richting de volgende klus.

Op bovenstaande beelden zie je het enorme schip binnenvaren.