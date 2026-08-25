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A16 bij Rotterdam dicht door storing Rottemerentunnel, flinke vertraging

A16 bij Rotterdam dicht door storing Rottemerentunnel, flinke vertraging

Verkeer

Vandaag, 17:43

Automobilisten rond Rotterdam moeten dinsdagmiddag rekening houden met flinke vertraging. De A16 is in beide richtingen afgesloten door een technisch probleem in de Rottemerentunnel. Het verkeer staat vast en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur, meldt Rijkswaterstaat.

De ANWB adviseert automobilisten richting Delft om via de Ring-Noord over de A20 te rijden en vervolgens de A13 te nemen. Verkeer dat vanuit Delft richting Gouda, Rotterdam-Zuid of Breda rijdt, krijgt eveneens het advies om de A13 en A20 te gebruiken.

De Rottemerentunnel werd vorig jaar oktober geopend.

Bijna 150 files

Ook op andere plekken in Nederland is het dinsdagmiddag druk op de weg. Kort voor 17.30 uur stonden volgens de ANWB bijna 150 files op de A- en N-wegen.

Bij elkaar hadden die files een totale lengte van ongeveer 630 kilometer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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