A16 bij Rotterdam gaat zes weekenden dicht: dit kun je verwachten

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor flinke weekendafsluitingen van de A16 bij Rotterdam. Tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg in oktober en november zes weekenden lang deels of helemaal dicht.

Tussen deze twee knooppunten krijgt het wegdek een nieuwe asfaltlaag. Ook worden de vangrails vernieuwd en de bermen verlaagd, zodat regenwater beter kan weglopen. Daarnaast wordt er gewerkt aan bruggen en viaducten.

Weggebruikers wordt aangeraden hun reis van tevoren goed te plannen. De verwachte extra reistijd bedraagt 30 tot 60 minuten. Verkeer wordt omgeleid via de A20, A4 en A15.

