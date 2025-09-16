Veel minder treinen tussen Gouda en Den Haag door kapotte bovenleiding

Tussen Gouda Goverwelle en Den Haag Centraal rijden dinsdag de hele ochtend veel minder treinen door een defecte bovenleiding, meldt de NS. ProRail laat weten dat er maandagmiddag een stuk plastic in de bovenleiding is gewaaid. De bedoeling was om dat er in de nacht uit te halen, maar door de sterke wind lukte het niet om op deze hoogte te werken.

Een woordvoerster van ProRail verwacht in de loop van de ochtend te weten wanneer de bovenleiding kan worden hersteld. De NS verwacht dat de storing tot 12.15 uur duurt. In de reisplanner is te zien dat de helft van de intercity's tussen Utrecht en Den Haag uitvalt door de storing.

Drukker in de treinen

Het is mogelijk dat het daardoor drukker is in de treinen. Dinsdag is het Prinsjesdag. De koning vertrekt daarom rond 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag naar de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Daar leest hij de troonrede voor.

ANP