Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Veel minder treinen tussen Gouda en Den Haag door kapotte bovenleiding

Veel minder treinen tussen Gouda en Den Haag door kapotte bovenleiding

Verkeer

Vandaag, 06:41

Link gekopieerd

Tussen Gouda Goverwelle en Den Haag Centraal rijden dinsdag de hele ochtend veel minder treinen door een defecte bovenleiding, meldt de NS. ProRail laat weten dat er maandagmiddag een stuk plastic in de bovenleiding is gewaaid. De bedoeling was om dat er in de nacht uit te halen, maar door de sterke wind lukte het niet om op deze hoogte te werken.

Een woordvoerster van ProRail verwacht in de loop van de ochtend te weten wanneer de bovenleiding kan worden hersteld. De NS verwacht dat de storing tot 12.15 uur duurt. In de reisplanner is te zien dat de helft van de intercity's tussen Utrecht en Den Haag uitvalt door de storing.

Drukker in de treinen

Het is mogelijk dat het daardoor drukker is in de treinen. Dinsdag is het Prinsjesdag. De koning vertrekt daarom rond 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag naar de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Daar leest hij de troonrede voor.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.