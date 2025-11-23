Terug

Gemeente: kom niet meer met auto naar Mall of the Netherlands

Verkeer

Vandaag, 14:35

Rond de Mall of the Netherlands in Leidschendam is het zondagmiddag erg druk. De gemeente Leidschendam-Voorburg roept bezoekers op niet meer met de auto te komen. Alle parkeerplaatsen zijn vol en op de wegen naar het winkelcentrum staat het verkeer muurvast. Er zijn verkeersregelaars ingezet om de situatie in goede banen te leiden.

Volgens de gemeente komt de drukte door een combinatie van het winterse weer, Black Friday-acties en de komende feestdagen. Bezoekers wordt aangeraden om met de trein, tram of bus te komen.

De Mall of the Netherlands telt honderden winkels en beschikt over 4000 parkeerplaatsen. Toch is er zondagmiddag geen plek meer voor auto’s.

Door ANP

