Veel minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam vanwege defect spoor

Door een defect spoor tussen Delft en Schiedam rijden er veel minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam, meldt de NS. De NS verwacht dat de hinder nog tot dinsdag 19.30 uur aanhoudt.

Reizigers tussen Den Haag en Rotterdam krijgen het advies om via Gouda te reizen.

Door het defecte spoor rijden ook tussen Rotterdam en Dordrecht minder treinen, meldt ProRail. "We hebben besloten om het spoor vanavond na de spits te herstellen, op dat moment is er geen treinverkeer mogelijk." Vanaf hoe laat dat is, is nog onduidelijk. ProRail adviseert reizigers om de NS-app te checken voor vertrek.

