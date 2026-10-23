A20 bij Vlaardingen urenlang dicht na ongeluk met vier voertuigen: drie gewonden

Bij een ongeluk op de A20 bij Vlaardingen zijn vrijdagmiddag drie mensen gewond geraakt. Bij de aanrijding waren drie personenauto's en een vrachtwagen betrokken. De snelweg richting Hoek van Holland is afgesloten en blijft naar verwachting tot 16.00 uur dicht. Rijkswaterstaat waarschuwt voor flinke verkeershinder in en rond Rotterdam tijdens de vrijdagmiddagspits.

Het ongeluk gebeurde rond 12.10 uur. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Toedracht onderzocht

De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk. Pas wanneer dat onderzoek is afgerond, kunnen de betrokken voertuigen worden geborgen en kan eventueel schade aan de weg worden hersteld.