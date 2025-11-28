Volg Hart van Nederland
Vier dagen geen treinen tussen Goes en Vlissingen door werkzaamheden

Verkeer

Vandaag, 09:33

Vanaf donderdag 4 tot en tot maandag 8 december ligt het treinverkeer tussen Goes en Vlissingen volledig stil. Reizigers op de Zeeuwse lijn zijn in die periode aangewezen op bussen van NS, dat meldt de vervoerder. Het zorgt volgens de vervoerder voor een half uur extra reistijd.

Wie richting Roosendaal moet, krijgt eveneens te maken met een aangepaste dienstregeling. De sprinter tussen Roosendaal en Goes rijdt op deze dagen niet. De intercity’s op dit traject doen tijdens deze periode alle tussengelegen stations aan, wat de rit voor veel reizigers merkbaar vertraagt.

Groot onderhoud aan stations

De vierdaagse stremming is nodig om groot onderhoud te doen aan station Middelburg. Daar wordt gewerkt aan de perronkap en wordt de stationstunnel onder handen genomen. Het gaat volgens de spoorbeheerder om noodzakelijk werk dat niet kan worden uitgevoerd terwijl er treinen rijden.

Ook station Vlissingen krijgt een opknapbeurt. Op het rangeerterrein komt nieuwe verlichting en worden oude waterleidingen vervangen.

Extra reistijd

Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, mogelijk tot een half uur of meer afhankelijk van het moment van de dag. NS adviseert vooraf de reisplanner te checken, omdat vertrektijden van de bussen kunnen verschillen van de gebruikelijke treinen.

Door ANP

