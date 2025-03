Woede om rood kruis-negeerders: ambulance moet eerst verkeer regelen

Verbazing en vooral boosheid. Die emoties moeten de medewerkers van de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat gevoeld hebben toen ze vrijdag een bizarre situatie voorbij zagen komen op de A15. Op de afrit richting de A29 was een ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een auto. Een toegesnelde ambulance moest vervolgens eerst het verkeer regelen voordat er medische hulp kon worden verleend. De reden: talloze automobilisten negeerden het rode kruis.

Rijkswaterstaat is al heel lang niet te spreken over automobilisten die rode kruizen negeren. Hun uitleg waarom zie je in bovenstaande video.

Rijkswaterstaat is al langer klaar met bestuurders die rode kruizen negeren. In een bericht op sociale media laten ze duidelijk hun frustratie blijken: "Ja, op X mag je tegenwoordig alles zeggen. Toch gaan we niet herhalen wat hier in de centrale werd gezegd toen we deze situatie zagen." Bij het bericht zit een video van het voorval, waarop te zien is dat de ambulancebroeder zijn voertuig midden op de afrit parkeert. Helaas lijkt dat weinig uit te halen: auto's en zelfs vrachtwagens slalommen er gewoon omheen en rijden doodleuk door.

Dikke boetes

In de reacties onder de post is veel boosheid te zien. Sommige mensen vragen zich af of de overtreders niet op basis van hun kenteken een dikke boete kunnen krijgen, want het staat tenslotte op beeld. Maar dat ligt juridisch anders, zegt Rijkswaterstaat. "Helaas kunnen onze camera's niet gebruikt worden voor het uitschrijven van boetes. Dat moet gebeuren door de politie of weginspecteurs met een BOA-status."

Tegelijk zijn er ook geluiden van mensen die vinden dat rode kruizen te vaak 'zomaar' worden ingezet. Zo schrijft Justicewolf: "Rijkswaterstaat sluit onnodig veel wegen af zonder enige fatsoenlijke reden, en dan krijg je dit: chaos en frustratie!" Maar daar maakt de verkeersorganisatie direct korte metten mee: "Je hoeft het niet eens te zijn met de plaatsing, maar wij hebben altijd een reden."

Volgens Rijkswaterstaat was het rode kruis-gedrag meteen over toen enkele minuten later de politie arriveerde. De ambulance kon uiteindelijk, gelukkig zonder patiënt, terug naar de standplaats.