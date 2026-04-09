Politiewagen beschadigd en waarschuwingsschot gelost bij achtervolging in Wierden

Verkeer

Vandaag, 09:36 - Update: 51 minuten geleden

Chaos bij een verkeerscontrole in de Overijsselse plaats Wierden woensdagavond. Toen een auto werd gecontroleerd, ging die ervandoor en ramde daarbij een politiewagen. Hierop loste de politie een waarschuwingsschot en zette zij de achtervolging in. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

De politie moest de achtervolging al vroeg staken vanwege de schade aan de geramde politieauto. Op beelden die zijn geüpload op videoplatform Dumpert is een deel van het tafereel te zien.

Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie is nog op zoek naar de bestuurder. Niemand raakte gewond bij het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

