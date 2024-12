Vroege avondspits door pakjesavond: op hoogtepunt ruim 900 kilometer file

Het is donderdagavond op veel plekken achteraan sluiten in de file. Door de sinterklaasavond stond er rond 16.45 uur al ruim 900 kilometer file op de wegen, meldt de ANWB. Dat is flink meer dan de gebruikelijke 580 kilometer. De organisatie had van tevoren gewaarschuwd voor de vroege drukte, omdat veel mensen eerder op pad gingen om op tijd thuis te zijn voor het feest. Rond 17.30 uur neemt de file wel snel af, alsnog staat er ruim 650 kilometer file.

Om iedereen een leuke pakjesavond te bezorgen, is er eerder al een inpakmarathon gehouden. Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.

Volgens een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie was de spits al vroeg merkbaar. "Het is al hartstikke druk op de weg," zegt hij. "We lopen echt wel een uur voor op het normale schema van de donderdagavond." Ondanks de lange files waren er geen opvallend grote verkeersincidenten, behalve enkele ongelukken.

Files en ongelukken houden verkeer op

Veel dagelijkse files waren langer dan normaal, met drukte op snelwegen en N-wegen. Op sommige plekken in het land verliep het verkeer nog moeizamer door ongelukken. Zo vond rond 14.00 uur een ernstig ongeval plaats op de A7 richting Heerenveen. Daarbij raakten vier auto's betrokken. Een van de bestuurders liep zware verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht, net als twee andere betrokkenen.

De A7 tussen Joure en Oudehaske is in de richting van Heerenveen afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling van het ongeluk pas tegen 18.00 uur afgerond zal zijn. Dit zorgde lokaal voor nog meer verkeersproblemen, doordat omrijroutes extra belast werden.

Ondanks de sinterklaasdrukte zijn er geen extra maatregelen aangekondigd. De ANWB raadt automobilisten aan om goed voorbereid op pad te gaan, zeker bij feestdagen zoals sinterklaasavond.