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'Vrachtwagenchauffeurs in de knel: duizenden rustplekken tekort'

Verkeer

Vandaag, 08:41

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Een groeiend probleem op de Nederlandse wegen: het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Chauffeurs zijn verplicht om op tijd rust te nemen, maar vinden steeds vaker geen vrije plek voor hun truck. Met alle gevolgen van dien: wie noodgedwongen doorrijdt, riskeert een hoge boete wegens overtreding van de rij- en rusttijden.

Op dit moment ontbreken er zo'n 4400 parkeerplaatsen waar chauffeurs verplicht kunnen rusten, meldt het AD. Volgens de transportsector kan dat tekort oplopen tot 7000 plekken in 2040. Vooral in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant is de druk op de beschikbare parkeerplaatsen groot.

Oproep overheid

De transportsector roept de overheid op om het probleem aan te pakken. Volgens experts is het lastig om nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen aan te leggen, omdat weinig mensen zo'n locatie in hun omgeving willen hebben.

Toch zijn extra parkeerplaatsen hard nodig. Vrachtwagens bevoorraden supermarkten, vervoeren goederen en zorgen ervoor dat pakketjes op tijd worden bezorgd.

Door Redactie Hart van Nederland

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