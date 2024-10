Levensgevaarlijke verkeerssituatie Rottepolderplein: rijinstructeurs luiden noodklok

Autorijden kun je het beste leren op een plek met veel verkeer en veel verschillende situaties. En die heb je zeker op het Rottepolderplein tussen Haarlem en Amsterdam, maar op dat knooppunt ben je je leven inmiddels niet meer zeker. Het is druk en de weg is in slechte staat. Rijinstructeurs durven er eigenlijk niet meer heen met hun leerlingen. Maar ze moeten wel, want het hoort bij het examen.

Rijinstructeurs luiden nu de noodklok. Volgens rijinstructeur Ron van der Sluis is het knooppunt door de slechte staat van de weg en de drukte levensgevaarlijk. "De rijstroken zijn op een kwart van het Rottepolderplein vervaagd. Dit zorgt echt voor gevaarlijke situaties, want je weet niet waar je moet rijden. Je raakt gedesoriënteerd," zegt Ron tegen Hart van Nederland. "Ik heb al twee keer meegemaakt dat we bijna in de vangrail zijn beland."

Ondanks herhaalde oproepen vanuit de rijschoolsector heeft Rijkswaterstaat (RWS) nog geen concrete stappen ondernomen om de situatie te verbeteren. Over anderhalve week wordt het verkeersplein eindelijk aangepakt, meldt Rijkswaterstaat aan Hart van Nederland. En daar trekken ze twee weken de tijd voor uit.