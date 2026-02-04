Verkeersapp Flitsmeister: 'We zetten er een punt achter'

Voor veel automobilisten was het woensdagochtend schrikken. Gebruikers van Flitsmeister krijgen namelijk een melding dat het bedrijf er een punt achter zet. Een woordvoerder kan tegenover Hart van Nederland niet bevestigen dat de app definitief stopt, maar wel dat er dingen gaan veranderen.

Volgens het team achter Flitsmeister zijn er de afgelopen jaren miljarden meldingen gedaan in de app. Op sociale media laten gebruikers weten verbaasd te zijn door de melding:

En anderen houden rekening met een marketingstunt:

Later in de ochtend maakte het bedrijf bekend nergens mee te stoppen maar een nieuw product te promoten.