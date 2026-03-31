Let op: hierdoor is het deze week extra gevaarlijk op de weg

Extra goed opletten als je deze week de weg op gaat. Het is namelijk de gevaarlijkste week voor automobilisten om aan het verkeer deel te nemen. Het risico op een ongeluk is de komende dagen groter dan normaal. Dat komt doordat in de nacht van zaterdag op zondag de zomertijd is ingegaan.

In de 538 Ochtendshow vertelt Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, dinsdag dat er deze week een grotere kans is op ongelukken door de zomertijd. "De klok is een uur vooruit gegaan van de ene op de andere dag, waardoor het in de ochtend een uur later licht wordt", aldus de verkeerspsycholoog. Verkeersdeelnemers zijn daardoor slaperiger en minder alert.

Vrouwen hebben er meer last van

Opvallend is dat vrouwen er meer last van hebben dan mannen. Volgens Gerard komt dit doordat vrouwen meer gestructureerd leven en dat nu opeens wordt verstoord.

