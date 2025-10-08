Problemen op het spoor door seinstoring: veel minder treinen rond Schiphol

Een seinstoring zorgt woensdagochtend voor problemen op het spoor. Dat meldt de NS. Rond Schiphol rijden hierdoor veel minder treinen. Volgens een woordvoerder gaat het om ongeveer de helft minder treinen, zowel intercity's als sprinters.

Spoorbeheerder ProRail is naarstig op zoek naar de locatie van de seinstoring. "We weten dat die in een wissel zit, maar niet waar. Alleen ergens in de buurt van Schiphol", zegt een woordvoerder. Het komt volgens hem niet heel vaak voor dat niet meteen duidelijk is waar de storing zich bevindt, "maar wel af en toe". De storing begon rond 01.00 uur.

Verwachting

Hoelang de problemen nog voortduren, is onduidelijk, zegt de woordvoerder van de NS. Op de eigen website geeft de vervoerder aan te verwachten dat de storing ongeveer tot 08.15 uur duurt, maar of dat gaat lukken, is nog onbekend. "Dat is een prognose, die geven we altijd af. Maar we zijn in afwachting van het vinden en kunnen oplossen van de storing door ProRail, dus dat kan betekenen dat de prognose naar achteren gaat mocht het langer duren."

Tussen Leiden en Den Haag rijden eveneens minder intercity's door een seinstoring, die naar verwachting tot ongeveer 08.15 uur duurt, aldus de NS.

ANP