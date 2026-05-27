Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rein streed jaren na fataal ongeluk op weg Hoogland: 'Aanhouder wint'

Verkeer

Gisteren, 20:35

Link gekopieerd

Een weg veiliger maken, waarna er juist méér ongelukken gebeuren. Het klinkt onvoorstelbaar, maar volgens bewoners van de Hamseweg in Hoogland is dat precies wat er gebeurde. De straat werd in 2021 opnieuw ingericht om de snelheid omlaag te brengen, maar sindsdien namen de ongelukken alleen maar toe.

Fietsers moesten op delen van de weg ineens tussen auto's rijden. Op de Hamseweg gebeurden daarna meerdere ongelukken met letsel. In 2023 ging het helemaal mis: een 86-jarige vrouw kwam om het leven na een ongeval op de weg.

Het was de buurvrouw van buurtbewoner Rein Leen die om het leven kwam. Hij voerde jarenlang actie voor een veiligere inrichting van de weg en verzamelde samen met andere bewoners met twee petities honderden handtekeningen. Dat de situatie nu eindelijk wordt aangepast, is een grote opluchting voor hem: "De aanhouder wint", zegt hij tegen Hart van Nederland.

In bovenstaande video vertelt hij waarom de weg zo gevaarlijk is en wat zijn buurvrouw in 2023 overkwam.

Andere oplossing

Veilig Verkeer Nederland noemde de Hamseweg eerder onveilig voor fietsers en automobilisten. Toch wilde wethouder Tyas Bijlholt eerst alleen extra markeringen en fietsstroken aanbrengen. Dat leidde tot veel kritiek, waarna meerdere partijen een motie indienden.

Die is woensdag aangenomen. De wethouder zegt de plannen nu uit te gaan voeren. "We zullen hoe dan ook zorgen voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op de Hamseweg. Die zekerheid hoop ik snel aan bewoners te kunnen geven", laat hij in een schriftelijke reactie weten aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.