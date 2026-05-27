Rein streed jaren na fataal ongeluk op weg Hoogland: 'Aanhouder wint'

Een weg veiliger maken, waarna er juist méér ongelukken gebeuren. Het klinkt onvoorstelbaar, maar volgens bewoners van de Hamseweg in Hoogland is dat precies wat er gebeurde. De straat werd in 2021 opnieuw ingericht om de snelheid omlaag te brengen, maar sindsdien namen de ongelukken alleen maar toe.

Fietsers moesten op delen van de weg ineens tussen auto's rijden. Op de Hamseweg gebeurden daarna meerdere ongelukken met letsel. In 2023 ging het helemaal mis: een 86-jarige vrouw kwam om het leven na een ongeval op de weg.

Het was de buurvrouw van buurtbewoner Rein Leen die om het leven kwam. Hij voerde jarenlang actie voor een veiligere inrichting van de weg en verzamelde samen met andere bewoners met twee petities honderden handtekeningen. Dat de situatie nu eindelijk wordt aangepast, is een grote opluchting voor hem: "De aanhouder wint", zegt hij tegen Hart van Nederland.

In bovenstaande video vertelt hij waarom de weg zo gevaarlijk is en wat zijn buurvrouw in 2023 overkwam.

Andere oplossing

Veilig Verkeer Nederland noemde de Hamseweg eerder onveilig voor fietsers en automobilisten. Toch wilde wethouder Tyas Bijlholt eerst alleen extra markeringen en fietsstroken aanbrengen. Dat leidde tot veel kritiek, waarna meerdere partijen een motie indienden.

Die is woensdag aangenomen. De wethouder zegt de plannen nu uit te gaan voeren. "We zullen hoe dan ook zorgen voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op de Hamseweg. Die zekerheid hoop ik snel aan bewoners te kunnen geven", laat hij in een schriftelijke reactie weten aan Hart van Nederland.