Geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam door kapot spoor bij Abcoude

Verkeer

Vandaag, 10:56

Treinreizigers tussen Utrecht en Amsterdam krijgen woensdagmiddag te maken met flinke problemen op het spoor. Bij Abcoude is een zogenoemde lijmlas, een verbindingsstuk tussen twee spoorstaven, gescheurd. Daardoor kan het spoor tijdelijk niet worden gebruikt, meldt ProRail.

De schade wordt woensdagmiddag gerepareerd. Omdat op andere sporen in de omgeving al onderhoud bezig is, rijden er tussen 12.30 en 16.30 uur geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal of Schiphol.

Reizigers moeten in die uren rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook worden bussen ingezet. Die reden al tussen Breukelen en station Bijlmer Arena vanwege eerder geplande werkzaamheden aan het spoor.

Door ANP

