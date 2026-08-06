Automobilist laat auto achter en fietst kilometers over A27

Een opvallend tafereel woensdagochtend op de A27 bij Utrecht. Een automobilist liet zijn auto met pech achter en stapte vervolgens op een fiets. Daarna fietste hij zo'n 4,5 kilometer over de vluchtstrook van de snelweg.

Volgens Rijkswaterstaat begon het incident met een melding van een auto met pech bij knooppunt Lunetten. Toen weginspecteurs arriveerden, bleek de bestuurder al te zijn vertrokken.

Fietstocht over de vluchtstrook

De man was op een fiets gestapt en reed vanaf knooppunt Lunetten over de vluchtstrook richting knooppunt Rijnsweerd. Bij knooppunt Rijnsweerd eindigde de opmerkelijke rit. Daar klom de man met zijn fiets over de vangrail, meldt Rijkswaterstaat.

Of de bestuurder een boete heeft gekregen, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk waarom hij zijn auto achterliet en of die inmiddels is opgehaald.

Rijkswaterstaat noemt het incident op sociale media "een bijzondere situatie" en deelde daarbij een foto van de achtergelaten pechauto.