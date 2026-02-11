Tussentijdse rijtoets bij CBR weer overal in Nederland beschikbaar

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) meldt woensdag dat na een jaar afwezigheid de tussentijdse rijtoets weer terug komt. Vanaf 30 maart kunnen leerlingen door het hele land weer deze toets doen.

In de periode van corona konden heel veel rijexamens niet doorgaan. Dit zorgde voor een eindeloos lange wachtrij voor rijleerlingen en hierdoor besloot het CBR toen der tijd de tussentijdse rijtoets te schrappen.

De afgelopen maanden was het in delen van het land al mogelijk om de tussentijdse rijtoets te doen, maar vanaf 30 maart kan dit in het hele land.

Bijzondere verrichtingen

Met een tussentijdse rijtoets worden rijleerlingen getest op hun rijvaardigheid in aanloop naar het echte rijexamen. Wanneer de kandidaat tijdens deze toets de bijzondere verrichtingen, zoals een hellingproef, goed uitvoert krijgt diegene tijdens het echte rijexamen een vrijstelling hiervoor.