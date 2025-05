Treinproblemen in Randstad: storingen raken reizigers over hele regio

Maandagochtend is het flink raak op het spoor in de Randstad. Op meerdere trajecten rijden geen of minder treinen door storingen aan wissels en bovenleidingen, wat voor veel hinder zorgt in de ochtendspits.

Tussen Gouda en Zoetermeer Oost ligt het treinverkeer volledig stil door een wisselstoring. Dat heeft gevolgen voor reizigers tussen Utrecht en Den Haag. Op het traject Zaandam-Purmerend Overwhere is een defecte bovenleiding de boosdoener, wat ook gevolgen heeft voor de drukke route tussen Amsterdam Sloterdijk en Hoorn Kersenboogerd.

Ook op andere lijnen is het raak. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden minder treinen dan normaal. En wie van of naar Schiphol reist, moet rekening houden met vertragingen vanuit meerdere richtingen door wederom een wisselstoring.

De NS verwacht dat de problemen nog een groot deel van de ochtend zullen aanhouden. Reizigers wordt aangeraden de reisplanner goed in de gaten te houden voor actuele informatie.

Situatie om 10.00 uur:

