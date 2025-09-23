Terug

Treinen reden niet in delen van de Randstad, grotendeels opgelost

Verkeer

Vandaag, 16:22

De problemen op het spoor in de Randstad zijn grotendeels verholpen, blijkt uit informatie van de NS. Aan het einde van de middag was op meerdere plekken het treinverkeer ontregeld.

Tussen Schiphol en Leiden Centraal was het treinverkeer verstoord door een seinstoring, net als tussen Haarlem en Leiden Centraal. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden nog wel minder sprinters.

Verder reed het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag niet door de inzet van hulpdiensten. Door een storing in een tunnel reden er ook geen treinen op de HSL tussen Rotterdam en Breda en op het traject Rotterdam-Dordrecht.

ANP

