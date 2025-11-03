Tot vrijdag minder treinen tussen Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal

Verkeer
Vandaag, 06:44
Door herstelwerkzaamheden tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal rijden er tot vrijdag 7 november 02.00 uur minder intercity's. Dat meldt de NS.
De extra reistijd bedraagt ongeveer 15 minuten en er wordt volgens een aangepaste dienstregeling gereden totdat de storing is verholpen.
