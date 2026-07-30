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Rijkswaterstaat: storing verholpen, matrixborden werken weer

Verkeer

Vandaag, 07:50

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De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat.

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Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruizen plaatsen of verwijderen. Ook spitsstroken gingen erdoor niet open en aangepaste snelheden werden niet weergegeven.

Het ging om de matrixborden in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel. Op de A50 bij de Rijnbrug nabij het Gelderse Heteren waren twee rijstroken richting het noorden afgelopen nacht afgesloten voor werkzaamheden en die rijstroken konden door de storing ook niet open. Dat zorgde voor vertraging.

Door ANP
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