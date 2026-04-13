Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Station Roosendaal weer open na vondst verdacht pakket

Verkeer

Vandaag, 22:03 - Update: 36 minuten geleden

Link gekopieerd

Het station in Roosendaal is maandagavond weer vrijgegeven nadat het eerder werd ontruimd vanwege een verdacht pakket in een trein.

Het pakket werd rond 20.00 uur ontdekt, waarna het station werd leeggehaald en het treinverkeer stil kwam te liggen. De situatie zorgde voor flinke hinder, omdat Roosendaal een belangrijk knooppunt is voor treinen van en naar Zeeland en België.

Pakket in beslag genomen

Volgens de politie is het verdachte pakket inmiddels in beslag genomen. Het wordt verder onderzocht om te bepalen wat het precies is en of er sprake was van gevaar.

Tijdens het onderzoek lag het treinverkeer stil en werd een specialist ingezet om de situatie te beoordelen.

Het station is inmiddels weer open en het treinverkeer kan weer worden opgestart.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.