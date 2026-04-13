Station Roosendaal weer open na vondst verdacht pakket

Verkeer
Vandaag, 22:03 - Update: 36 minuten geleden
Het station in Roosendaal is maandagavond weer vrijgegeven nadat het eerder werd ontruimd vanwege een verdacht pakket in een trein.
Het pakket werd rond 20.00 uur ontdekt, waarna het station werd leeggehaald en het treinverkeer stil kwam te liggen. De situatie zorgde voor flinke hinder, omdat Roosendaal een belangrijk knooppunt is voor treinen van en naar Zeeland en België.
Volgens de politie is het verdachte pakket inmiddels in beslag genomen. Het wordt verder onderzocht om te bepalen wat het precies is en of er sprake was van gevaar.
Tijdens het onderzoek lag het treinverkeer stil en werd een specialist ingezet om de situatie te beoordelen.
Het station is inmiddels weer open en het treinverkeer kan weer worden opgestart.
