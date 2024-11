Let op: woensdagochtend geen treinen in deze provincies vanwege staking ProRail

In meerdere provincies rijden woensdagochtend geen treinen door een aangekondigde staking van ProRail. Dat meldt de NS. Op 7 november maakte de vervoerder al duidelijk dat er stakingen zouden zijn, maar de impact blijkt groter dan eerst gezegd werd.

Twee maanden geleden stonden de treinen ook in de ochtend stil, zoals je in bovenstaande video ziet. Dit kwam door een staking van de NS.

In eerste instantie werd de staking voor woensdag aangekondigd voor de posten rond Amsterdam en Alkmaar. De impact van de staking bij deze posten is echter groter dan verwacht. Hierdoor rijden tussen 06.00 uur en 09.00 uur geen treinen in Noord-Holland en delen van Flevoland en Utrecht.

Er rijden ook geen treinen tussen Leiden, Schiphol en Haarlem. Het station van Schiphol is tijdens de staking beperkt bereikbaar: tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport rijden maar vier treinen per uur. Normaal rijden er rond de zeven treinen per uur is. De vervoerder roept reizigers waar mogelijk op ander vervoer te gebruiken.

Volgende stakingen

De staking is op woensdagmiddag nog niet afgelopen. Op vrijdag 15 november wordt bij ProRail Utrecht en Amersfoort gestaakt. De week daarop wordt ook nog gestaakt. 18 november staakt ProRail in Rotterdam, Den Haag en Roosendaal, op 20 november in Eindhoven en Maastricht en op 22 november in Zwolle, Groningen en Arnhem.

Op dinsdag en woensdag is er ook een aangepaste internationale dienstregeling. Onder andere de Eurostar naar België/Frankrijk en de Eurostar naar Londen rijden niet of anders. Ook de rest van de ochtend kun je rekening houden met vertraging en uitval van treinen. Dit in verband met een mogelijk stroeve start van de dienstregeling.