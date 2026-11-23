De staking in het streekvervoer heeft gevolgen voor heel Nederland, al verschilt de uitwerking per regio. Vooral Noord-Brabant wordt maandag hard getroffen door de acties. Er is sprake van veel rituitval in de zuidelijke provincie. Ook dinsdag wordt er nog gestaakt.

In Noord-Brabant rijdt zo'n 10 tot 15 procent van de bussen nog wel, laat vervoerder Arriva weten. Daarentegen rijdt in de Achterhoek 100 procent van de Arriva-bussen. De regio's Twente en Limburg zitten daar weer tussenin, met meer dan 50 procent van de bussen die nog rijden. Kortom, het verschilt sterk per regio hoe zwaar reizigers worden getroffen door de staking in het streekvervoer.

Ook de vervoerder speelt een rol bij hoeveel hinder reizigers ondervinden van de stakingen. Zo laat EBS, vervoerder in onder andere de Zaanstreek en Haaglanden, weten dat tussen de 70 en 75 procent van haar werknemers staakt en dat de rituitval verschilt per regio. Transdev, dat het lokale openbaar vervoer regelt in bijvoorbeeld Utrecht, laat weten dat iets minder dan 70 procent van haar werknemers staakt.

Het stadsvervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam rijdt wel volgens de normale dienstregeling.

Vastgelopen cao-onderhandelingen

Op maandag en dinsdag leggen werknemers in het streekvervoer het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Al maandenlang komen werkgevers en werknemers er niet uit wat betreft de arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer. De vakbonden, die de werknemers vertegenwoordigen, vinden dat er te veel wordt bezuinigd op de arbeidsvoorwaarden.

Mochten de onderhandelingen blijven vastlopen en de actie geen effect hebben, dan kunnen er in december nieuwe stakingen volgen.

In de video bovenaan dit artikel zie je dat niet iedereen rekening had gehouden met de stakingen en hoor je enkele buschauffeurs vertellen waarom ze maandag en dinsdag staken.