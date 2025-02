Lange file op A2 nadat vrachtwagen lading betonplaten verliest

De snelweg A2 is dicht tussen Zaltbommel en de Martinus Nijhoffbrug. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie gebeurde daar rond 06.20 uur een ongeluk. Twee auto's raakten in brand. Een vrachtwagen moest remmen en verloor daarbij een aantal betonplaten. Die liggen verspreid over het wegdek. Bij het ongeluk zijn twee mensen lichtgewond geraakt. Rijkswaterstaat verwacht tot 13.00 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeval.

Volgens een politiewoordvoerder is er voor zover bekend één gewonde gevallen bij het ongeluk. Hoe het slachtoffer er precies aan toe is, is nog niet duidelijk. In de andere richting (naar Den Bosch) zijn twee rijstroken dicht vanwege rook en het bluswerk, met in beide richtingen files. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer helemaal vrij is.

Beeld: Rijkswaterstaat

Van Den Bosch richting Utrecht staat nog ongeveer een uur file, en ook de andere kant op is er zo'n halfuur vertraging. Verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de A59 en de A27, maar ook daar staan lange files.