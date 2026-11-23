Mocht je dinsdagmiddag op de A16 rijden in de buurt van de Moerdijkbrug, zet dan je luchtcirculatie aan. Op de snelweg is namelijk een lading rioolslib terechtgekomen. Dit bestaat uit afvalstoffen die overblijven na de zuivering van rioolwater.

Rijkswaterstaat vreest dat het onaangenaam gaat ruiken op de weg en doet daarom deze oproep. Het opruimen van het rioolslib gaat nog tot het einde van de middag duren en er wordt flink wat vertraging verwacht.

Kort daarop kwam er een melding in dezelfde categorie. Zo meldde Rijkswaterstaat niet veel later: "'Het wegennet slibt langzaam dicht' kunnen we momenteel behoorlijk letterlijk nemen: op de #A16 lag het al, maar zojuist ging het ook op de Hagesteinsebrug (#A27) mis. Ook daar is een ZOAB-cleaner nodig. 20 minuten vertraging richting Gorinchem."

De vertraging op de A27 richting Gorinchem door het incident op de Hagesteinsebrug, is op moment van schrijven opgelopen naar drie kwartier. Er is daarom een omleidingsroute vanaf knooppunt Lunetten ingesteld.