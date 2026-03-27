Rijp op bovenleiding zorgt voor problemen op het spoor

Verkeer

Vandaag, 07:06 - Update: 4 uur geleden

Rijp op de bovenleiding zorgt vrijdagochtend voor problemen op het spoor. NS verwacht dat de verstoringen tegen 09.00 uur zijn verholpen.

Wat is rijp?

Rijp is een witte laag van ijskristallen die ontstaat op oppervlakken met een temperatuur onder het vriespunt. Het is een meteorologisch verschijnsel dat voortkomt uit thermodynamische processen. Je ziet het vaak op gras, struiken en objecten zoals daken, hekken en auto’s. Rijp ontstaat wanneer waterdamp bij temperaturen onder nul direct overgaat in ijs.

Zo rijden er geen intercity's tussen Amersfoort en Zwolle en zijn er verstoringen tussen Zwolle en Groningen. Tussen Hengelo en Bielefeld (Duitsland) rijden geen treinen.

Een wisselstoring veroorzaakt problemen tussen Utrecht en Leiden, waardoor er minder sprinters rijden. Door een kapotte trein rijden er geen treinen tussen Zwolle en Deventer, wat tot ongeveer 07.15 uur gaat duren.

