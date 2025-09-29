Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukke avondspits

Automobilisten moeten rekening houden met een "drukke avondspits in de Randstad", meldt Rijkswaterstaat. Rijstroken afsluiten of spitsstroken openen is niet mogelijk, omdat de digitale borden boven de snelwegen A1, A2, A12, A27 en A28 door een stroomstoring niet werken. Weggebruikers rondom Utrecht worden "met klem aangeraden om extra alert te zijn".

"Het advies is om de aandacht op de weg te houden en de snelheid aan de omstandigheden aan te passen", aldus Rijkswaterstaat.

Sinds maandagochtend 03.00 uur kampen het Verkeerscentrum Nederland en de Verkeerscentrale Midden-Nederland in Utrecht met een stroomstoring. Ook de scheepvaart wordt hierdoor geraakt. Op "verschillende plekken" kunnen geen internet en telefoons worden gebruikt.

Let op snelheid

Digitale verkeersborden kunnen door de stroomstoring niet worden gereset, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Sommige borden geven daarom een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur aan, terwijl tussen 06.00 uur en 19.00 uur de reguliere maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

De woordvoerder benadrukt dat automobilisten de reguliere snelheid moeten aanhouden, ook al staat er een ander getal op de digitale verkeersborden. Of overtreders ook in dit geval een boete kunnen verwachten, kan zij niet zeggen.

ANP/Hart van Nederland