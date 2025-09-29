Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukke avondspits

Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukke avondspits

Verkeer

Vandaag, 16:05

Link gekopieerd

Automobilisten moeten rekening houden met een "drukke avondspits in de Randstad", meldt Rijkswaterstaat. Rijstroken afsluiten of spitsstroken openen is niet mogelijk, omdat de digitale borden boven de snelwegen A1, A2, A12, A27 en A28 door een stroomstoring niet werken. Weggebruikers rondom Utrecht worden "met klem aangeraden om extra alert te zijn".

"Het advies is om de aandacht op de weg te houden en de snelheid aan de omstandigheden aan te passen", aldus Rijkswaterstaat.

Sinds maandagochtend 03.00 uur kampen het Verkeerscentrum Nederland en de Verkeerscentrale Midden-Nederland in Utrecht met een stroomstoring. Ook de scheepvaart wordt hierdoor geraakt. Op "verschillende plekken" kunnen geen internet en telefoons worden gebruikt.

Let op snelheid

Digitale verkeersborden kunnen door de stroomstoring niet worden gereset, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Sommige borden geven daarom een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur aan, terwijl tussen 06.00 uur en 19.00 uur de reguliere maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

De woordvoerder benadrukt dat automobilisten de reguliere snelheid moeten aanhouden, ook al staat er een ander getal op de digitale verkeersborden. Of overtreders ook in dit geval een boete kunnen verwachten, kan zij niet zeggen.

ANP/Hart van Nederland

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.