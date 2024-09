Rijkswaterstaat waarschuwt: mijd zondag regio Utrecht

Wie zondag op pad gaat kan beter de regio Utrecht mijden om tijd te besparen. Dit meldt Rijkswaterstaat naar aanleiding van de afsluiting van de A2. Zaterdag leidde de afsluiting, samen met ongevallen op de A27 en extra verkeersdrukte rondom Vianen door een festival op het drukste moment tot bijna een uur extra reistijd.

De A2 van Utrecht richting Den Bosch is sinds vrijdagavond tot maandagochtend 05.00 uur dicht van knooppunt Oudenrijn tot knooppunt Everdingen. Het is het laatste weekend dat dit stuk snelweg dicht is voor werkzaamheden. De afgelopen tijd ging de A2 vaker in het weekend dicht voor groot onderhoud, wat verschillende keren leidde tot fikse verkeersopstoppingen.

De afsluiting zorgde eerdere weekenden ook al voor opstoppingen. Vooral in Nieuwegein waar ondernemers de dupe van werden.

1:17 Opnieuw verkeerschaos bij Nieuwegein? Ondernemers bereiden zich voor

Vaker vertraging

Rijkswaterstaat had al eerder opgeroepen de wegen rond Utrecht dit weekend te mijden, maar desondanks was het er zaterdag opnieuw druk. In de loop van de avond namen de vertragingen volgens de overheidsinstantie af dankzij genomen verkeersmaatregelen. Verkeerslichten werden langer op rood of groen gehouden en er werden verkeersregelaars ingezet om de doorstroming te verbeteren.

"Ook zondag 22 september blijven afsluitingen van kracht op zowel de A2 richting Den Bosch als de A1 richting Apeldoorn. Weggebruikers dienen rekening te houden met vertragingen van ten minste 30 minuten", aldus Rijkswaterstaat. Behalve de oproep de regio Utrecht te mijden, vraagt Rijkswaterstaat weggebruikers daarnaast bij files op de snelwegen niet op zoek te gaan naar sluiproutes maar de omleidingsborden te volgen. Lokale weggebruikers krijgen het advies hun reis uit te stellen of gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

ANP