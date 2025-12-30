Rijkswaterstaat strooit voor het eerst dit najaar landelijk

Voor het eerst dit najaar heeft Rijkswaterstaat in de nacht van maandag op dinsdag in het hele land zout gestrooid om gladheid op wegen te voorkomen. Eerder gebeurde dat alleen in bepaalde regio’s.

Het 'gladheidsseizoen' start voor Rijkswaterstaat op 1 oktober. In november werd al gestrooid in het noorden, oosten en een deel van Limburg. Afgelopen nacht was het koud en zat er relatief veel vocht in de lucht, waardoor gladheid dreigde. Om de wegen veilig te houden, reden de strooiwagens 31.622 kilometer over rijkswegen. In totaal is bijna 1,9 miljoen kilo zout gestrooid.

Via sensoren houdt Rijkswaterstaat de temperatuur en het vocht- en zoutgehalte van wegen in de gaten. Dreigt gladheid, dan kunnen de 577 strooiwagens binnen twee uur alle rijkswegen van zout voorzien.

Zout verlaagt het vriespunt van water met enkele graden. Daardoor bevriest vocht minder snel en blijft de weg langer begaanbaar.