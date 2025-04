Recreatieverkeer, ongelukken en regen zorgen voor vroege en drukke avondspits

Het is woensdagmiddag drukker op de weg dan verwacht. De ANWB vermoedt dat er veel recreatieverkeer op de weg is. Daarnaast spelen flinke buien het verkeer in vooral Zuid-Holland en Noord-Brabant parten. Daar staan ook de meeste files. Iets voor 16.30 uur stond er volgens de ANWB ruim 500 kilometer file op de snel- en N-wegen.

Op de A4 was een ongeluk, waardoor die snelweg tussen Den Haag en Rotterdam tijdelijk dicht was. Op de A27 bij Gorinchem liggen glasplaten op de weg, waardoor een rijstrook dicht is. Ook dat zorgt voor een lange file en een vertraging van 2 uur als je naar het noorden moet.

Door een ongeval met een motorrijder is een rijstrook afgesloten op de A50 bij Apeldoorn, in de richting van Arnhem. Automobilisten moeten daar rekening houden met een uur extra reistijd.

Spits eerder begonnen dan normaal

Dat er veel recreatieverkeer op de weg is, leidt een woordvoerder van de ANWB ook af uit het feit dat de spits eerder begon dan normaal. Het is volgens hem op dit moment overigens zeker niet de zwaarste spits dit jaar en de verwachting is ook niet dat het dat gaat worden.

ANP