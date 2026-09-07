Vliegende auto van Nederlandse bodem komt dichterbij: productie mag starten

Vliegende auto's klinkt nog altijd als toekomstmuziek maar de voertuigen zijn dichterbij dan je zou denken als je het Nederlandse bedrijf PAL-V mag geloven. De fabrikant mag namelijk beginnen met de productie van zijn vliegende auto. Het bedrijf heeft daarvoor een belangrijke certificering gekregen van de Europese luchtvaartautoriteit EASA. In 2028 moet het voertuig volledig goedgekeurd de lucht in kunnen, zegt topman Robert Dingemanse tegen Het Financieele Dagblad.

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Voor daadwerkelijk vliegen is nog een typecertificaat van EASA nodig, waarmee het voertuig veilig wordt verklaard. PAL-V verwacht dat over anderhalf jaar te krijgen. "We hebben hiervoor een traject van achttien maanden afgesproken met de EASA", zegt Dingemanse. Volgens het bedrijf is de luchtcertificering daarna nog slechts een formaliteit.

Het bedrijf werkt al jaren aan de auto. Hart van Nederland ging in 2020 ook al langs om te kijken hoe de toekomst eruit gaat zien.

Van autorijden naar vliegen in vijf minuten

De PAL-V heeft drie wielen en mag sinds 2020 van de RDW de openbare weg op. In de lucht werkt het voertuig als een gyrokopter. Daardoor kan het niet verticaal opstijgen en is een startbaan nodig. Het vliegbereik is 400 tot 500 kilometer en de ombouw van auto naar vliegtuig duurt vijf minuten.

PAL-V werkt sinds 2008 aan het voertuig. De goedkeuring liet langer op zich wachten dan eerder gedacht. Dingemanse verwachtte eerst dat het certificeringsproces met EASA in 2021 klaar zou zijn en mikte later op 2025. Volgens PAL-V ligt het bedrijf inmiddels voor op concurrenten uit China en Slowakije.