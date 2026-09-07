OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vliegende auto van Nederlandse bodem komt dichterbij: productie mag starten

Verkeer

Vandaag, 11:12

Vliegende auto's klinkt nog altijd als toekomstmuziek maar de voertuigen zijn dichterbij dan je zou denken als je het Nederlandse bedrijf PAL-V mag geloven. De fabrikant mag namelijk beginnen met de productie van zijn vliegende auto. Het bedrijf heeft daarvoor een belangrijke certificering gekregen van de Europese luchtvaartautoriteit EASA. In 2028 moet het voertuig volledig goedgekeurd de lucht in kunnen, zegt topman Robert Dingemanse tegen Het Financieele Dagblad.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Voor daadwerkelijk vliegen is nog een typecertificaat van EASA nodig, waarmee het voertuig veilig wordt verklaard. PAL-V verwacht dat over anderhalf jaar te krijgen. "We hebben hiervoor een traject van achttien maanden afgesproken met de EASA", zegt Dingemanse. Volgens het bedrijf is de luchtcertificering daarna nog slechts een formaliteit.

Het bedrijf werkt al jaren aan de auto. Hart van Nederland ging in 2020 ook al langs om te kijken hoe de toekomst eruit gaat zien.

Van autorijden naar vliegen in vijf minuten

De PAL-V heeft drie wielen en mag sinds 2020 van de RDW de openbare weg op. In de lucht werkt het voertuig als een gyrokopter. Daardoor kan het niet verticaal opstijgen en is een startbaan nodig. Het vliegbereik is 400 tot 500 kilometer en de ombouw van auto naar vliegtuig duurt vijf minuten.

PAL-V werkt sinds 2008 aan het voertuig. De goedkeuring liet langer op zich wachten dan eerder gedacht. Dingemanse verwachtte eerst dat het certificeringsproces met EASA in 2021 klaar zou zijn en mikte later op 2025. Volgens PAL-V ligt het bedrijf inmiddels voor op concurrenten uit China en Slowakije.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

In de file? Gewoon even opstijgen en wegvliegen
Nieuws
In de file? Gewoon even opstijgen en wegvliegen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.