Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ProRail waarschuwt: Nederlands spoor kwetsbaar voor sabotage

ProRail waarschuwt: Nederlands spoor kwetsbaar voor sabotage

Verkeer

Vandaag, 07:45

Link gekopieerd

Het Nederlandse spoor is kwetsbaar voor sabotage, omdat het vooral is ingericht op efficiëntie. Dat zegt ProRail-topman John Voppen in een interview met De Telegraaf.

De uitspraken van Voppen zijn een reactie op waarschuwingen uit Oekraïne, schrijft de krant. De strategisch directeur van de Oekraïense spoorwegen heeft er bij Europese collega's op aangedrongen meer aandacht te besteden aan de weerbaarheid van hun spoorwegen.

Voppen stelt dat ProRail "volop bezig is" met dreigingen, maar niet snel genoeg kan schakelen bij sabotage-incidenten. "Dan moet je de situatie snel kunnen oplossen. Daar is ons systeem niet op gebouwd. Je zult nú moeten investeren als je weerbaar wil worden."

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.