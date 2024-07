Politie vindt een miljoen (!) euro cash in auto tijdens verkeerscontrole in Haarlem

Bij een verkeerscontrole in Haarlem heeft de politie in een auto een miljoen euro aan contant geld gevonden. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, meldt de politie.

De controle vond woensdag 19 juni al plaats, maar de politie bracht het bericht woensdag pas naar buiten.

De politie legt uit dat in samenwerking met de gemeente Haarlem ongeveer dertig auto's gecontroleerd zijn. Hierbij zijn twee boetes uitgedeeld aan taxi’s omdat die een rittenadministratie hadden die niet op orde was. Daarnaast leverde iemand medicatie in. Dat was zo veel, dat de politie niet vertrouwde dat dit voor eigen gebruik was.