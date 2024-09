Parkeren in Zandvoort al vijf dagen gratis door storing parkeermeters

Parkeren in Zandvoort is nog nooit zo goedkoop geweest: volgens gemeenteraadslid en visboer Patrick Berg werken alle parkeermeters in het kustdorp al vijf dagen niet. Daardoor loopt de gemeente tienduizenden euro's mis, meldt NH Nieuws.

Een medewerker van het bedrijf dat de meters beheert, bevestigt de storing en zegt dat parkeren in Zandvoort in ieder geval tot maandagochtend gratis blijft. Volgens Berg kan er al sinds woensdag gratis worden geparkeerd in de kustplaats.

'De hele boel blokkeert'

Berg, eigenaar van viswinkel De Zeemeermin en raadslid voor de Ouderen Partij Zandvoort, legt uit wat er misgaat bij de parkeermeters. "Het invoeren van de tijd en het kenteken verloopt zonder problemen. Maar zodra je bij het betalingsscherm komt, blokkeert de hele boel", aldus Berg. "De automaat accepteert de pinbetalingen niet."

Het verbaast hem dat de storing al vijf dagen duurt. "Dinsdag hebben we weer een raadsvergadering, dan gaat mijn partij hier zeker schriftelijke vragen over stellen."