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Parkeervergunning Amsterdam flink duurder: centrum richting 857 euro

Parkeervergunning Amsterdam flink duurder: centrum richting 857 euro

Verkeer

Vandaag, 20:05

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Woon jij in Amsterdam en heb je een auto? Dan betaal je volgend jaar meer voor een parkeervergunning. De gemeente verhoogt de kosten voor een parkeervergunning in het centrum met bijna 15 euro per maand. Hierdoor kost een parkeervergunning volgend jaar 857 euro per jaar. Dat meldt AT5, naar aanleiding van een brief van de verantwoordelijk wethouder aan de gemeenteraad.

In Oost, West en Zuid wordt een vergunning 12,50 euro per maand duurder. De meeste vergunningen kosten daardoor 520 euro per jaar.

Parkeren ook in de rest van de stad duurder

Ook in de rest van de stad wordt een parkeervergunning duurder. Dat gebeurt in 2029. Hoe duur de vergunningen worden, is nog niet duidelijk. Dat gaat de gemeente aan het einde van 2028 beslissen.

Uit onderzoek van De Telegraaf bleek eerder dat het oppervlak voor betaald parkeren in Nederlandse gemeenten met 50 procent is toegenomen:

Voor je eigen deur parkeren voor steeds meer mensen een duur grapje

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