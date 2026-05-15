Restaurant ziet omzet instorten door wegafsluitingen in Zwolle

Verkeer

Vandaag, 21:16

De werkzaamheden rond de Spoolderbergbrug in Zwolle zorgen voor grote problemen bij restaurant Het Engelse Werk. Volgens de eigenaar is de omzet sinds de afsluitingen met zo’n 85 procent gedaald. Ook personeel dreigt tijdelijk zonder werk te komen zitten.

Door de afsluiting van de Thijssenbrug en de Katerveersluis voor auto’s moeten bezoekers omrijden via de A28. Volgens het restaurant blijven daardoor veel gasten weg. Waar het normaal druk is rond lunchtijd, blijft het nu vaak leeg.

De gevolgen zijn groot. Nieuwe medewerkers die net waren aangenomen, konden volgens de eigenaar toch niet aan het werk omdat er nauwelijks klanten komen. Op sommige dagen kwam er volgens het restaurant maar één gast lunchen. De gemeente Zwolle zegt dat de afsluitingen nodig zijn om gevaarlijke situaties en sluipverkeer tegen te gaan tijdens de werkzaamheden. Fietsers en wandelaars kunnen nog wel langs de route. De maatregelen blijven voorlopig gelden tot eind juli.

Het restaurant vindt dat er betere oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met verkeersregelaars zodat bestemmingsverkeer wel door kan rijden. Ook lokale partij Swollwacht wil opheldering en stelt vragen in de gemeenteraad over de aanpak van de afsluitingen.

Door Redactie Hart van Nederland

