Beton valt naar beneden bij viaduct A28, rijstroken dicht

Verkeer

Vandaag, 21:21 - Update: 45 minuten geleden

Bij knooppunt Lankhorst boven de A28 zijn stukjes beton naar beneden gevallen. Door het incident zijn rijstroken richting Hoogeveen en de verbindingsweg naar de A32 afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om het traject tussen Meppel en Staphorst, waar verkeer rekening moet houden met vertraging.

De afsluiting is gedaan vanwege de veiligheid, zegt Rijkswaterstaat in een bericht op sociale media. Op diezelfde plek laten ze ook weten dat dit nog wel even kan duren. "Hoe lang exact is nog niet bekend. Voor de ochtendspits moet je geen rekening houden met een verandering”, antwoorden ze op iemand die vraagt of de afsluiting vrijdagavond weer voorbij zal zijn.

Op beelden is te zien dat de afsluiting voor vertraging heeft gezorgd. Mogelijk gaat dit vrijdag opnieuw gebeuren. Wat precies de oorzaak is van de schade aan het viaduct, is op dit moment nog niet bekend.

Door Daniël Bom

