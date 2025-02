NS: hinder rond Den Haag en Rotterdam door spoorwerkzaamheden

De NS waarschuwt treinreizigers opnieuw voor hinder rond Den Haag en Rotterdam de komende periode door werkzaamheden aan het spoor.

Van 15 februari tot en met 2 maart gaat ProRail de sporen op station Den Haag Centraal vernieuwen, waardoor er minder en soms geen treinen kunnen rijden. In de weekenden rijden er in deze periode helemaal geen treinen van en naar Den Haag Centraal, aldus het spoorwegbedrijf. Mensen kunnen dan wel met metrolijn E reizen tussen Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI, of per bus naar station Den Haag Ypenburg, en vanaf daar de reis voortzetten.

Ook rond Rotterdam is er hinder voor het treinverkeer door werkzaamheden. Zo rijden er van 12 tot en met 27 maart geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Er rijden dan bussen. Op 15 maart rijden er helemaal geen treinen van, naar en via Rotterdam Centraal, een dag later rijden er ook veel minder treinen rond Rotterdam.

ANP